Не поместилось: Каролина Севастьянова предъявила в кадр объемистые полушария в кожаном лифе

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако. Здесь она живет с бойфрендом, обзавелась подругами и регулярно выходит в свет.

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Минувшая пятница не стала исключением. Севастьянова отправилась в ночной клуб с подругами и показала в соцсети, как веселится. На селфи, сделанном в заведении, звезда спорта засветила внушительное декольте, не поместившееся в кадр.

Каролина, наряженная в кожаный лиф, предъявила прямо в камеру свои объемистые полушария, которые, по наблюдениям подписчиков, значительно увеличились за последнее время. И это притом, что саму Севастьянову активно критикуют за излишнюю худобу.