Не помещалась в кадр: Саша Черно из «Дома-2» напомнила, как выглядела до похудения

Экс-участница проекта Саша Черно показала, чем питалась еще недавно.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последнее время упорно работает над своим внешним видом. 

Не в меру корпулентная дама понемногу превращается в фактурную. Саша Черно избавилась уже от более пятидесяти килограммов и продолжает совершенствоваться.

Периодически она напоминает поклонникам и самой себе, какой объемной женщиной была еще не так давно.

В телеграм-канале Саша Черно поделилась архивным видео, на котором запечатлено, как она устроила ревизию в холодильнике. Саша Черно пыталась избавиться от неправильной еды, которая мешала ей худеть.

«Здрасьте. Ну, конечно, с таким рациончиком-то. Мяско… Вся еда неправильная», — говорила в кадре Саша Черно.

Кстати, в сам кадр она помещалась с трудом. На Саше безразмерная футболка, а из-за огромных щек не видно глаз.

 

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Напомним, сейчас Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян переживают непростой период. Пара оказалась на грани развода, но дала себе второй шанс, чтобы спасти отношения ради сына Стефана.

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