Не помещалась в кадр: Саша Черно из «Дома-2» напомнила, как выглядела до похудения

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последнее время упорно работает над своим внешним видом.

Не в меру корпулентная дама понемногу превращается в фактурную. Саша Черно избавилась уже от более пятидесяти килограммов и продолжает совершенствоваться.

Периодически она напоминает поклонникам и самой себе, какой объемной женщиной была еще не так давно.

В телеграм-канале Саша Черно поделилась архивным видео, на котором запечатлено, как она устроила ревизию в холодильнике. Саша Черно пыталась избавиться от неправильной еды, которая мешала ей худеть.