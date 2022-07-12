Не помещалась в кадр: Саша Черно из «Дома-2» напомнила, как выглядела до похудения

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно в последнее время упорно работает над своим внешним видом.
Не в меру корпулентная дама понемногу превращается в фактурную. Саша Черно избавилась уже от более пятидесяти килограммов и продолжает совершенствоваться.
Периодически она напоминает поклонникам и самой себе, какой объемной женщиной была еще не так давно.
В телеграм-канале Саша Черно поделилась архивным видео, на котором запечатлено, как она устроила ревизию в холодильнике. Саша Черно пыталась избавиться от неправильной еды, которая мешала ей худеть.
«Здрасьте. Ну, конечно, с таким рациончиком-то. Мяско… Вся еда неправильная», — говорила в кадре Саша Черно.
Кстати, в сам кадр она помещалась с трудом. На Саше безразмерная футболка, а из-за огромных щек не видно глаз.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, сейчас Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян переживают непростой период. Пара оказалась на грани развода, но дала себе второй шанс, чтобы спасти отношения ради сына Стефана.
Смотрите также