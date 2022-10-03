Не полнит и выглядит стильно: Бородина щегольнула в плюшевой дубленке молочного цвета и джинсах

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она ведет шоу «Дом-2» и может похвастаться тем, что хорошо зарабатывает.

Ксения живет в просторном доме и воспитывает двоих детей — Марусю и Теону. Она несколько раз в год возит их на море. Также звезда любит устраивать шопинг. В этом году за нарядами она ездила в Европу.