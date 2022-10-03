Не полнит и выглядит стильно: Бородина щегольнула в плюшевой дубленке молочного цвета и джинсах

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она ведет шоу «Дом-2» и может похвастаться тем, что хорошо зарабатывает.
Ксения живет в просторном доме и воспитывает двоих детей — Марусю и Теону. Она несколько раз в год возит их на море. Также звезда любит устраивать шопинг. В этом году за нарядами она ездила в Европу.
В последнее время Бородина чаще выходит в свет. Она следит за фигурой, носит люксовые наряды. В 39 лет телеведущая заверяет, что довольна своей внешностью. Порой она хвастается обновками и из масс-маркета.
На этот раз Ксения решила похвастаться обновкой. Она покрасовалась в джинсах и песочной водолазке. Телеведущая дополнила образ белой плюшевой дубленкой с черными пуговицами. Она призналась, что для осени этот наряд идеальный. Еще в прошлом году шубки-чебурашки стали трендом.
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«У меня новая дубленка! Смотрите, какая прикольная! Спокойно можно носить с джинсами, под низ у меня надета водолазка. Какая классная! Если носить с водолазкой, то шарф не нужен. Она очень мягкая, комфортная.
На погоду, которая стоит сейчас, оптимальная. Очень круто смотрится! Я сильно не люблю дубленки, потому что они полнят, но это не про эту дубленку. Несмотря на то, что она не приталенная, ты идешь и она не смотрится, как будто ты в лишнем весе! Очень классная! Правильно сшитая вещь и все сразу смотрится по-другому», — поделилась звезда.