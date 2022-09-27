«Он не показывал, как тяжело живет»: Сафронов скорбит по Моисееву

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость: ушел из жизни Борис Моисеев. Певцу было 68 лет.
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По словам Никаса Сафронова, последние годы артист жил уединенно. Он не смог полностью восстановиться после двух инсультов, поэтому совсем не выходил в свет.
«У него был круг друзей, с которыми он общался постоянно. Они поддерживали его до конца, были верны ему. В последнее время он был очень замкнут, не выходил на экраны. Жил уединенно, тихо», — рассказал художник порталу Teleprogramma.pro.
Сафронов отметил, что Моисеев был очень достойным человеком, талантливым артистом и отличным организатором. В свое время певец любил отдыхать на мероприятиях и много общался с коллегами.
Несмотря на то, что его жизнь в последние годы очень интересовала публику, он не устраивал из нее цирк.
«Ушел яркий человек. Ушел тихо, не скандально. Не показывал, как он тяжело живет», — поделился Сафронов.