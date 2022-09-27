«Он не показывал, как тяжело живет»: Сафронов скорбит по Моисееву

Сафронов отметил, что Моисеев был очень достойным человеком, талантливым артистом и отличным организатором. В свое время певец любил отдыхать на мероприятиях и много общался с коллегами.

Несмотря на то, что его жизнь в последние годы очень интересовала публику, он не устраивал из нее цирк.