«Не подойдет никому!»: сбежавшая из страны Рената Литвинова получила удар от матери

Актриса и режиссер Рената Литвинова оказалась в числе сбежавших из страны звезд российского шоу-бизнеса. Она покинула родину на фоне февральских событий. Но, судя по микроблогу, который ведет вдали от отчего дома, звезда успела затосковать по Отчизне.

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А сейчас Литвиновой прилетело от оставшейся в России матери. Как оказалось, Алиса Михайловна не церемонится со своей звездной дочкой и говорит что думает. Об ударе, нанесенном родным человеком, Рената рассказала подписчикам Telegram.