«Не подаю вида»: как певица Глюкоза отреагировала на заявление дочки о своей небинарности

Наталья Чистякова-Ионова, наиболее известная как певица Глюкоза, рассказала всем, что ее старшая дочь, 15-летняя Лидия, заявила о своей небинарности. То есть она не ощущает себя ни девочкой, ни мальчиком, а обращаться к ней следует как к среднему роду, то есть «оно».

Сама звездная мама отреагировала на дочкину откровенность спокойно. Мол, ничего плохого в этом нет. Только все равно тревожится.

«Главное — быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто не подаю вида», — цитирует певицу «Комсомольская правда».

У Глюкозы двое детей от бизнесмена Александра Чистякова. Старшая регулярно меняет имидж и школы — ее уже дважды выгоняли их частных заведений за плохое поведение. Младшая девочка Вера растет, напротив, тихой и покладистой.