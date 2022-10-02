Не по своей воле? Почему Татьяна Васильева перестала сниматься в «Сватах»

Татьяна Васильева снималась в народном телехите «Сваты» вместе с Федором Добронравовым, Олесей Железняк, Татьяной Кравченко, Николаем Добрыниным и многими другими. Однако актрису неожиданно вывели из сериала, не дав никаких внятных объяснений. Поклонники подумали, что Татьяна Васильева сама ушла из «Сватов».

Однако актриса дала понять, что ее «исчезновение» из сериала было кем-то подстроено. Похоже, что Васильева совсем не собиралась отказываться от звездной роли в «Сватах»

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«Меня убрали, это со мной часто бывает. Кому-то я перешла дорогу — не знаю, кому, но перешла», — отметила артистка.

Так, Васильева дала понять, что от сотрудничества с ней просто отказались. И в чем причина, она так и не поняла.

По материалам kp.ru