Не платит четыре месяца! У Юлии Барановской обнаружились серьезные проблемы с деньгами

Долг телеведущей Юлии Барановской по налогам вырос в геометрической прогрессии. За четыре месяца, в течение которых звезда не исполняет свои обязательства по платежам, сумма достигла отметки в 285 тысяч рублей.

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Как выяснила «Комсомолка», налоги не имущественного характера и касаются исключительно дохода Барановской. Несмотря на события в мире, теледива продолжает хорошо зарабатывать, но при этом не торопится расставаться с деньгами, оплачивая с них налоги.