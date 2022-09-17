«Не первая красавица, но оно и не нужно»: Миро похвалила молодую жену Петросяна

Миро отметила, что и сама Брухунова расцвела рядом с Петросяном, а это значит, что паре комфортно вместе.

«Сколько еще продержится брак? Я вот думаю, что он вообще не распадется, потому что обоим супругам в нем хорошо», — резюмировала блогерша.

Напомним, Петросян и Брухунова счастливы вместе уже несколько лет. У пары подрастает двухлетний сын Ваган.