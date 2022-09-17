«Не первая красавица, но оно и не нужно»: Миро похвалила молодую жену Петросяна

В пятницу, 16 сентября, Евгений Петросян отметил 77-й день рождения. 33-летняя жена Татьяна Брухунова тепло поздравила артиста в социальной сети.
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Лене Миро понравились слова, которые девушка посвятила знаменитому мужу. По ее мнению, у пары сложился крепкий и счастливый брак.
«Петросян нашел то, что искал. То, что его радует, дает силы и настроение. Бодр. Весел. Активен. Именно этому способствует Таня. Да, не первая красавица, но оно и не нужно», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Миро отметила, что и сама Брухунова расцвела рядом с Петросяном, а это значит, что паре комфортно вместе.
«Сколько еще продержится брак? Я вот думаю, что он вообще не распадется, потому что обоим супругам в нем хорошо», — резюмировала блогерша.
Напомним, Петросян и Брухунова счастливы вместе уже несколько лет. У пары подрастает двухлетний сын Ваган.