Не овсянка, но с чаем! Что предпочитает есть на завтрак Елизавета II

96-летняя королева Великобритании Елизавета II явно может позволить себе многое, однако в пище она довольно неприхотлива, предпочитая простые и понятные блюда, рассказал бывший шеф-повар семьи Виндзоров Даррен Макгрейди.
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Вопреки стереотипам об англичанах на завтрак королева ест не овсяную кашу, а обычные хлопья, но все-таки с чаем, предпочитая сорта «Эрл Грей» с бергамотом.
На обед или ужин Елизавета II любит лакомиться жареной курицей или рыбой на гриле. На десерт она каждый день ест хлеб с маслом и джемом, также иногда просит подать ей шоколад.
Источник: mainstyles.ru.