Не овсянка, но с чаем! Что предпочитает есть на завтрак Елизавета II

Вопреки стереотипам об англичанах на завтрак королева ест не овсяную кашу, а обычные хлопья, но все-таки с чаем, предпочитая сорта «Эрл Грей» с бергамотом.

На обед или ужин Елизавета II любит лакомиться жареной курицей или рыбой на гриле. На десерт она каждый день ест хлеб с маслом и джемом, также иногда просит подать ей шоколад.

Источник: mainstyles.ru.