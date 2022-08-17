«Не отдыхать, а жить»: Анфиса Чехова сообщила, что покидает Россию

Известная актриса и телеведущая Анфиса Чехова сообщила в микроблоге, что готовится покинуть Россию. Правда, на время.

Желание звезды уехать из страны продиктовано исключительно привычкой менять локации и долго не задерживаться на одном месте.

«Завтра я снова покидаю Москву. На месяц. Не отдыхать, а жить. Такой уж я уродилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире, чем одна страна, один город и одна улица. Кто первым угадает, где я приземлюсь, страна и город, тому привезу подарочек оттуда, куда я лечу», — поделилась Анфиса Чехова.

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Напомним, не так давно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где провела несколько месяцев вместе с сыном Соломоном.