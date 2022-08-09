«Не осталось мест»: Брухунова оправдалась за отъезд с Петросяном из России в Турцию

Известный юморист Евгений Петросян в эти дни находится на отдыхе вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.

Семейство выбрало для проведения отпуска Турцию. Во время каникул Татьяна Брухунова активно ведет микроблог, постоянно находясь на связи с подписчиками.

Судя по всему, у молодой мамы достаточно свободного времени в Турции, и она решила устроить интерактив, во время которого ответила на вопросы фанатов.

Один из них как раз касался отдыха за границей