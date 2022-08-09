«Не осталось мест»: Брухунова оправдалась за отъезд с Петросяном из России в Турцию

Известный юморист Евгений Петросян в эти дни находится на отдыхе вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом.
Семейство выбрало для проведения отпуска Турцию. Во время каникул Татьяна Брухунова активно ведет микроблог, постоянно находясь на связи с подписчиками.
Судя по всему, у молодой мамы достаточно свободного времени в Турции, и она решила устроить интерактив, во время которого ответила на вопросы фанатов.
Один из них как раз касался отдыха за границей
«Почему не отдыхаете в России?» — поинтересовались у Татьяны Брухуновой подписчики.
Та дала понять, что для нее в России слишком мало предложений.
«На сегодняшний день не осталось мест в Краснодарском крае и Крыму, где бы я не была. А я люблю разнообразие. На отдых в одни и те же места не езжу», — ответила Татьяна Брухунова.
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