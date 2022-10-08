«Не обижайте, нельзя»: новый фаворит Пугачевой вступился за сбежавшую артистку

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После побега звезды на нее ополчились россияне. С критикой в адрес певицы выступили и звезды, политики, общественники. Но «свита» артистки по сей день остается ей верна. Стилист Игорь Гуляев, которого прозвали новым фаворитом Примадонны, на днях яростно вступился за нее, взъевшись на молодую журналистку, задавшую ему вопрос про звезду.

«Не обижайте Аллу Пугачеву! Алла Пугачева — легенда нашей страны. Не обижайте Аллу Борисовну! Это неправильно, Алла Борисовна – легенда Советского Союза, и когда «Советский Союз», произносят первое, что приходит в голову — Алла Борисовна Пугачева.

Для меня и многих людей, которые выросли в Советском Союзе – это ориентир в профессии и жизни. Я безгранично ее уважаю и люблю. Не обижайте, она не заслужила. Ей 73 года! Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью и нянчить своих деток. Не обижайте, нельзя», - выступил с защитой стилист в проекте Popcake на YouTube.