«Не нужно!»: Резник отказался от звания народного артиста Украины

В 2013 году Илья Резник был удостоен звания народного артиста Украины. Оно было присвоено звезде в честь юбилея после концерта, на котором присутствовал экс-президент страны Виктор Янукович.
Теперь же Резник пытается избавиться от этого звания и просит организаторов концертов не объявлять его народным артистом этой страны.
«Я стал просить убрать эту информацию отовсюду. Да, в «Википедии» написано, что я народный артист Украины. Но от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно», — отметил Илья Резник в беседе с NEWS.ru.
Напомним, ранее Илья Резник сообщил, что недавно написал песню «Любимые не умирают» и предложил ее спеть Льву Лещенко.
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