«Не нужно!»: Резник отказался от звания народного артиста Украины

В 2013 году Илья Резник был удостоен звания народного артиста Украины. Оно было присвоено звезде в честь юбилея после концерта, на котором присутствовал экс-президент страны Виктор Янукович.

Теперь же Резник пытается избавиться от этого звания и просит организаторов концертов не объявлять его народным артистом этой страны.