«Не нужно!»: Резник отказался от звания народного артиста Украины

Композитор был удостоен его еще в 2013 году.
Илья Резник

Илья Резник. Фото: Global Look Press

В 2013 году Илья Резник был удостоен звания народного артиста Украины. Оно было присвоено звезде в честь юбилея после концерта, на котором присутствовал экс-президент страны Виктор Янукович.

Теперь же Резник пытается избавиться от этого звания и просит организаторов концертов не объявлять его народным артистом этой страны.

«Я стал просить убрать эту информацию отовсюду. Да, в «Википедии» написано, что я народный артист Украины. Но от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно», — отметил Илья Резник в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее Илья Резник сообщил, что недавно написал песню «Любимые не умирают» и предложил ее спеть Льву Лещенко.

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