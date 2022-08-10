«Не нужно приписывать романы»: вдова Бориса Грачевского напомнила об обете безбрачия после смерти мужа

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживала уход мужа из жизни. Спустя полтора года после его смерти, Екатерина Белоцерковская признается, что все еще не смирилась с тяжелой утратой.

В микроблоге она посвятила пост покойному супругу, сделав акцент на том, что ей очень больно.

Екатерина Белоцерковская напомнила, что остается верной покойному мужу и обязательству, которое взяла на себя после его похорон — больше никогда не выходить замуж.

«Друзья, не нужно приписывать какие-то романы или еще что-то. В моем сердце навсегда живет Боря! Сколько бы человек ни искал своего счастья, он находит его один раз и на всю жизнь. Вот и я его нашла. Пусть поздно, пусть так мало — всего 7 лет, но это были самые счастливые годы, и у нас есть лучшее продолжение — Филипп! А ради него я восстану из мертвых!» — написала в микроблоге Екатерина Белоцерковская.

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Напомним, создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавируса. Ему был 71 год.