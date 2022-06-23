«Не, ну красота же!»: Наталья Рудова решилась на изменения во внешности

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова полюбилась многим поклонникам как яркая стройная блондинка. Свой имидж красавица старается не менять, хоть и примеряла образы брюнетки и даже лысой леди-вамп со шрамом. Но то был грим, а сейчас актриса решила внести коррективы во внешность надолго.

Рудова рассказала, что захотела добавить объем волосам, и отправилась в салон красоты на голливудское наращивание. Как происходил процесс, красавица показала своим подписчикам в микроблоге. Не забыла похвастаться Наталья и конечным результатом.

«Какие шикарные волосы у меня теперь!» - блеснула актриса преображением. И написала: «Не, ну красота же!».