Не накрашенная Севастьянова показала то, что обычно остается за кадром

Много лет назад Каролина Севастьянова связала свою жизнь со спортом, благодаря чему и стала популярна. В 2012 году она выиграла золото Олимпиады в Лондоне и обрела сотни фанатов по всему миру.
С большим спортом «художница» уже завязала, а с яркими образами – нет. В своем аккаунте она показала, как выглядит без макияжа и в купальнике, поверх которого накинула полупрозрачную тунику.
«Красотка! Вам так идет! Классная! Вау!» - писали пользователи Сети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, весной этого года Каролина Севастьянова отметила свое 27-летие.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети