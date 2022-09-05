Не накрашенная Севастьянова показала то, что обычно остается за кадром

Много лет назад Каролина Севастьянова связала свою жизнь со спортом, благодаря чему и стала популярна. В 2012 году она выиграла золото Олимпиады в Лондоне и обрела сотни фанатов по всему миру.

С большим спортом «художница» уже завязала, а с яркими образами – нет. В своем аккаунте она показала, как выглядит без макияжа и в купальнике, поверх которого накинула полупрозрачную тунику.