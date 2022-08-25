«Не надо вываливать грязные трусы»: Савичева раскрыла правду о ссоре с Серябкиной

Юлия Савичева и Ольга Серябкина долго работали под руководством Максима Фадеева. Поговаривали, что отношения между певицами были весьма натянутыми. Однако, по словам Юлии, новости об их конфликтах были не более чем слухами.

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Артистка заверила, что поддерживает приятельские отношения с коллегой, здоровается и дружески общается при встречах.