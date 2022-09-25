«Не надо ныть и причитать»: Кудрявцева написала оду российским мужчинам на фоне частичной мобилизации

Примечательно, что 25 сентября ночью телеведущая решила снова высказать свое мнение. Она пояснила, как относится к мужчинам. Лера не стала утаивать, что теперь думает о них в лучшем свете. Она отметила, что мужчины разные и есть те, кто в своей сфере показывает просто потрясающие результаты.

«Помню как-то летели на гастроли и рядом со мной сидел директор одного артиста, мы болтали весь полет. И вот самолет попадает в жуткую турбулентность и мой сосед начинает орать и хватать меня за коленки от страха… Ну такое себе, скажу я вам», – рассказала она историю.

«Страх – это нормально! Это выработка адреналина, который подготавливает организм к действию. Но если ты мужчина не надо ныть и причитать, если рядом женщина», – также подчеркнула Кудрявцева.

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По словам знаменитости, у нее складывалось впечатление, что в России мужчины стали инфантильные: просто лежат на диване, едят и ездят на работу. Однако теперь она посмотрела на них другим взглядом после мобилизации.