«Не надо ныть и причитать»: Кудрявцева написала оду российским мужчинам на фоне частичной мобилизации

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет работает на телевидении. Зрители ее знают, как ведущую шоу «Секрет на миллион» и таких мероприятий, как «Новая волна» и «Песня года». Блондинка состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Они растят четырехлетнюю дочку Марию.
Примечательно, что Лера с тревогой отреагировала, когда в России объявили о частичной мобилизации. Она связалась с сыном Жаном от первого брака, которому 32 года. Он признался маме, что если призовут, то пойдет. Сама Кудрявцева также сделала заявление, что если женщины понадобятся на фронте, то она пойдет.
Примечательно, что 25 сентября ночью телеведущая решила снова высказать свое мнение. Она пояснила, как относится к мужчинам. Лера не стала утаивать, что теперь думает о них в лучшем свете. Она отметила, что мужчины разные и есть те, кто в своей сфере показывает просто потрясающие результаты.
«Помню как-то летели на гастроли и рядом со мной сидел директор одного артиста, мы болтали весь полет. И вот самолет попадает в жуткую турбулентность и мой сосед начинает орать и хватать меня за коленки от страха… Ну такое себе, скажу я вам», – рассказала она историю.
«Страх – это нормально! Это выработка адреналина, который подготавливает организм к действию. Но если ты мужчина не надо ныть и причитать, если рядом женщина», – также подчеркнула Кудрявцева.
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По словам знаменитости, у нее складывалось впечатление, что в России мужчины стали инфантильные: просто лежат на диване, едят и ездят на работу. Однако теперь она посмотрела на них другим взглядом после мобилизации.
«Но, девочки ! У нас офигенные мужчины! И именно эта ужасная и страшная ситуация это и показала! И я не про диванных комментаторов, а про наших ребят! У нас есть мужики, их так много! Настоящие, мужественные, классные, сильные, бесстрашные! Короче, это ода нашим ребятам! Просто захотелось поддержать», – заявила Лера.