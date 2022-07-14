«Не надо меня воспитывать»: Борисова назвала сумму, которую собрала с подписчиков

Как отметила Борисова, никто из ее друзей-звезд помощь ей не оказал. В итоге она отписалась от многих знакомых.

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Ранее стало известно, что Дана Борисова просила с подписчиков перевести ей по сто рублей в качестве материальной помощи. Шоу, как она отмечала, на которых она зарабатывала, не будут выходить до сентября.