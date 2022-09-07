«Не на того напали!»: Киркоров назвал блудниками тех, кто пытается сорвать его концерты

Музыкант Филипп Киркоров заявил, что его тур по стране пытались сорвать, однако это сделать его многочисленным недоброжелателям не удалось.
«Как мешали этому туру, не мешали ни одному другому. Разные блудники... В нашей стране умеют сделать так, чтобы от последних артистов избавиться. Но не на того напали! Меня так просто не вытравишь из нашей страны, надо очень постараться».
По словам Киркорова, у некоторых было желание избавиться от него, но у них ничего не получилось. Он добавил, что люди готовы платить деньги за его концерты, а на некоторых умников-депутатов даже бесплатно не пошли, сообщает kp.ru.
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Напомним, что тур Киркорова пытались сорвать из-за его «плясок на кресте». Однако выступления музыканта все равно состоялись.