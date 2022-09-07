«Не на того напали!»: Киркоров назвал блудниками тех, кто пытается сорвать его концерты

По словам Киркорова, у некоторых было желание избавиться от него, но у них ничего не получилось. Он добавил, что люди готовы платить деньги за его концерты, а на некоторых умников-депутатов даже бесплатно не пошли, сообщает kp.ru.

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Напомним, что тур Киркорова пытались сорвать из-за его «плясок на кресте». Однако выступления музыканта все равно состоялись.