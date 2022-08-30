«Не может расстаться с замком в Грязи»: Максакова объяснила, почему Пугачева приехала в Россию

«Мне пока сложно предсказывать ее дальнейшие действия, потому что она человек достаточно экстравагантный. Она умело боролась с советской властью в лучшие свои годы. Сейчас, безусловно, я не наблюдаю в ней такой силы духа. Она живет своей такой достаточно мягкомещанской жизнью».