«Не может расстаться с замком в Грязи»: Максакова объяснила, почему Пугачева приехала в Россию

Оперная дива Мария Максакова в шоу «Гроши» высказалась о возвращении в Россию певицы и примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
«Мне пока сложно предсказывать ее дальнейшие действия, потому что она человек достаточно экстравагантный. Она умело боролась с советской властью в лучшие свои годы. Сейчас, безусловно, я не наблюдаю в ней такой силы духа. Она живет своей такой достаточно мягкомещанской жизнью».
По словам Максаковой, Пугачева «не может расстаться с замком в Грязи».
«Или, возможно, чего-то опасается. Ей, может, предложили что-то интересное. А может, она возьмет и заявит, что-то интересное. Тут стоит просто подождать, чем гадать, куда ее кривая выведет», — заявила Мария Максакова.
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Напомним, что спустя полгода Алла Пугачева объявилась в России. Ее дети Лиза и Гарри Галкины пойдут в третий класс в родной стране.