«Не может кувшин для подмывания от чайника отличить»: Шахназаров – о Макаревиче

Ранее Андрей Макаревич заявил: «Концерты в России у нас закрыты. По миру – масса приглашений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус».

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Напомним, что Андрей Макаревич не раз негативно отзывался в последние месяцы о России. Музыкант живет в Израиле.