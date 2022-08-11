«Не может кувшин для подмывания от чайника отличить»: Шахназаров – о Макаревиче

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высмеял музыканта Андрея Макаревича.
«Зачем искать другой глобус? Макаревич не может кувшин для подмывания от чайника отличить. Андрей, вы сморите нас сейчас? Есть еще два глобуса. Глобус Украины и глобус Эстонии. Там вас ждут».
Ранее Андрей Макаревич заявил: «Концерты в России у нас закрыты. По миру – масса приглашений, но начались проблемы с визами. Будем искать другой глобус».
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Напомним, что Андрей Макаревич не раз негативно отзывался в последние месяцы о России. Музыкант живет в Израиле.