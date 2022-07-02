Не может ходить: солистка «Вороваек» получила серьезную травму

Солистка шансон-группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила тяжелую травму ноги, и это в самый разгар гастрольного тура.

Певица обратилась к медикам, когда боль усилилась до такой степени, что она с трудом могла передвигаться.

Врачи сделали ей МРТ, после чего озвучили неутешительный диагноз — разрыв медиального мениска, повреждение передней связки. Понимая напряженный график артистки, медики предложили варианты на выбор — или она выдерживает три недели полного покоя, или делает операцию и на шесть месяцев выпадает из рабочего ритма.

«Мы выбрали первый вариант, но с продолжением концертной деятельности», — цитирует PR-менеджера коллектива «СтарХит».

Ранее травму ноги получила Клава Кока, правда, звезда быстро пришла в себя.

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