Не может ходить: Пресняков показал старшего сына от Подольской в инвалидной коляске

Владимир Пресняков – трижды отец. У него уже взрослый сын от Кристины Орбакайте Никита и два маленьких наследника от Натальи Подольской. С младшими музыкант собирался полететь отдыхать, но приключилась беда – шестилетний Артемий получил травму и теперь не может ходить самостоятельно.

Оказалось, что мальчик сломал мизинец и угодил в инвалидную коляску. «Первая пацанская царапина», - показал фото сына отец.

Отец остался в Москве с травмированным сыном. Поэтому мама с братиком улетели на море без них.