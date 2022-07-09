«Не могут жить без заработка»: Лоза объяснил, почему сбежавшие звезды хотят вернуться

Сбежавшие весной звезды эстрады и кино по сей день дают о себе знать. Максим Галкин, уехавший в Израиль вместе с Аллой Пугачевой, например, регулярно рассказывает о своих гастролях на чужбине. Он не забывает информировать и о ходе продажи билетом, подчеркивая, что, мол, они активно продаются, а значит его творчество там востребовано.

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Но музыкант Юрий Лоза уверен – это до поры, до времени. И совсем скоро захотят вернуться. Сайту «Народные новости» он объяснил, почему это неминуемо.

«Люди не могут жить без заработка, правильно? А все их заработки в России. Вот и весь ответ. Там, за рубежом, диаспора крошечная. Ну, можно проехаться по каким-то точкам один раз, а дальше что? Нужно зарабатывать, выступать. В России огромный рынок, а там его нет. Поэтому вернутся, конечно, куда они денутся», - объяснил Лоза.

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