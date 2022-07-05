«Не могу такого тяжелого брать»: Катя Токарева из «Дома-2» засняла, как ее новорожденного сына пеленает чужая женщина

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева первого июля сообщила о том, что стала мамой. Сын Кати Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна родился в Польше, где живут сейчас бывшие герои телестройки.

Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. И сейчас Катя Токарева и новорожденный мальчик все еще находятся в клинике.

Пока Катя не в состоянии сама ухаживать за сыном и брать его на руки - ее сын весит порядка пяти килограммов! Так что, за новорожденным наследником Токаревой присматривают и делают все необходимые для младенцев манипуляции сотрудники роддома.

В микроблоге Катя Токарева показала, как чужая женщина обращается с ее сыном.