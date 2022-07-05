«Не могу такого тяжелого брать»: Катя Токарева из «Дома-2» засняла, как ее новорожденного сына пеленает чужая женщина

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева первого июля сообщила о том, что стала мамой. Сын Кати Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна родился в Польше, где живут сейчас бывшие герои телестройки.
Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения. И сейчас Катя Токарева и новорожденный мальчик все еще находятся в клинике.
Пока Катя не в состоянии сама ухаживать за сыном и брать его на руки - ее сын весит порядка пяти килограммов! Так что, за новорожденным наследником Токаревой присматривают и делают все необходимые для младенцев манипуляции сотрудники роддома.
В микроблоге Катя Токарева показала, как чужая женщина обращается с ее сыном.
«Пеленают. Другие девочки потом понежнее были. Пока я не могу такого тяжелого брать. Прищепку с пупка не снимают, потом сама отпадет», - поделилась Катя Токарева.
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Напомним, Катя Токарева и Юрий Слободян уже десять лет живут в браке. Новорожденный сын стал первенцем для них обоих.