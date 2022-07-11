«Не могу распознать»: Прилучный понежничал с Брутян на камеру

Павел Прилучный и Зепюр Брутян вновь отдыхают за границей. На этот раз пара отправилась на историческую родину 26-летней актрисы – в Армению.
Новоиспеченные супруги наслаждаются красивыми пейзажами и обществом друг друга. В своей соцсети главный «мажор» страны разместил совместное фото с женой, которую нежно приобнял.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Никак не могу распознать, что у нее за духи?» - подписал снимок Прилучный.
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Напомним, роман с Брутян Прилучный закрутил во время съемок второго сезона сериала «В клетке». Пара тщательно скрывала свои отношения. Впрочем, в тайне остался и поход в ЗАГС. Актеры стали супругами 12 мая. Избранница Павла взяла его фамилию.