«Не могу распознать»: Прилучный понежничал с Брутян на камеру

Павел Прилучный и Зепюр Брутян вновь отдыхают за границей. На этот раз пара отправилась на историческую родину 26-летней актрисы – в Армению.

Новоиспеченные супруги наслаждаются красивыми пейзажами и обществом друг друга. В своей соцсети главный «мажор» страны разместил совместное фото с женой, которую нежно приобнял.