«Не могу поверить»: Судзиловская убита горем из-за смерти Пускепалиса

Сегодня СМИ сообщили трагическую новость: скончался Сергей Пускепалис. 56-летний актер и худрук театра имени Волкова в Ярославле погиб в ДТП.

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Коллег артиста шокировало случившееся. Одной из первых о трагедии высказалась Олеся Судзиловская. Звезда опубликовала в соцсети фотографии, на которых позировала с другом, и дополнила их эмоциональной подписью.