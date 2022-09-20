«Не могу поверить»: Судзиловская убита горем из-за смерти Пускепалиса

Актриса дружила с коллегой.
Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press

Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press

Сегодня СМИ сообщили трагическую новость: скончался Сергей Пускепалис. 56-летний актер и худрук театра имени Волкова в Ярославле погиб в ДТП.

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Коллег артиста шокировало случившееся. Одной из первых о трагедии высказалась Олеся Судзиловская. Звезда опубликовала в соцсети фотографии, на которых позировала с другом, и дополнила их эмоциональной подписью.

«Сережа! Так не должно быть! Сильный, добрый, талантливейший! Прости! Соболезную бесконечно близким, родственникам, друзьям. Не могу поверить», — написала актриса.

Олеся Судзиловская, Сергей Пускепалис и другие артисты. Фото: соцсети

Напомним, Пускепалис снялся во многих фильмах. Самыми известными из работ артиста стали картины «На острие» и «1941. Крылья над Берлином».

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