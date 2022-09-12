«Не могу до сих пор привыкнуть»: Ирина Пегова кардинально сменила имидж, став брюнеткой

Примечательно, что Ирина не так давно отдохнула на Кипре. Она часто делилась пляжными фото, а также гуляла в романтических платьях. Актриса лишь на недавно вернулась в Москву. Она активно снимается в кино и играет в театре, где предстает в разных образах. Но на этот раз Пегова похвасталась сменой имиджа.

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