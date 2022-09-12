«Не могу до сих пор привыкнуть»: Ирина Пегова кардинально сменила имидж, став брюнеткой

Ирина Пегова много лет снимается в кино. Она давно полюбилась публике благодаря ролям в таких картинах, как «Акушерка», «Зоя», «Пассажирка». Актриса также не раз появлялась на телевизионных шоу. Она обладает нестандартной фигурой. Артистка успешно скрывает изъяны фигуры с помощью нарядов.
Примечательно, что Ирина не так давно отдохнула на Кипре. Она часто делилась пляжными фото, а также гуляла в романтических платьях. Актриса лишь на недавно вернулась в Москву. Она активно снимается в кино и играет в театре, где предстает в разных образах. Но на этот раз Пегова похвасталась сменой имиджа.
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На новом фото артистка позировала в платье в цветочек и с темными локонами. При этом она была без макияжа. Ирина сделала объемную укладку. Она позировала на улице возле салона красоты.
«Новое дыхание, не могу до сих пор привыкнуть к себе», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам очень идет», «Красиво! Глаза голубые сразу стали», «Полный восторг! Как девочка», «Обворожительная брюнетка!», «Глаза сразу такие голубы», — стали писать подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды