«Не много ли похорон на одну Аллу?»: почему Пугачева проигнорировала панихиду с Моисеевым

Алла Пугачева не смогла присутствовать на гражданской панихиде по Борису Моисееву. Певца похоронили на Троекуровском кладбище. В это время Примадонна уже находилась за границей. Вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой она покинула Россию, улетев на частном джете. Кстати, шоумен Максим Галкин* с семьей на родину не приезжал, ссылаясь на гастрольный тур.

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Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в беседе с сайтом Teleprogramma.pro выдал свою версию относительно того, почему Примадонна пропустила похороны давнего приятеля.

«Что касается Бориса Моисеева, то знаете, не много ли похорон на одну Аллу Борисовну? Это же все тоже надо выносить — все эти бесконечные подходы к гробам с цветами. Я думаю, что у Аллы Борисовны и Бориса Моисеева свои счеты как у близких людей. И он был бы на нее не в обиде. И память об этом человеке она пронесет через всю жизнь, никуда она от него не денется. Ими пройдено много дорог. Это известный факт. И эти люди заслужили право решить все между собой», — подметил Рустам Солнцев в проекте «Загугли звезду».

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента