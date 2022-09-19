Не миллионов, а миллиардов: Гарик Харламов возмутился тому, что сумму его трат в месяц «занизили»

Гарик Харламов уже много лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных юмористов в стране. Примечательно, что после развода с Кристиной Асмус артист оставил дом экс-жене и дочке Анастасии.
Сам он стал снимать жилье. Но недавно резидент Comedy Club озвучил сумму, которую тратит на себя в месяц. Это произошло в передаче НТВ «Ты не поверишь!».
В передаче отмечалось, что Харламов тратит на себя 7 миллионов рублей в месяцев, а зарабатывает благодаря телевидению. Однако артист был поражен, когда узнал, что столько на себя тратит. Он поспешил внести ясность.
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«7 миллионов рублей на себя любимого? Хожу на все передачи? Откуда эта .....? Слишком сильно я себя люблю как-то! Я никогда не был в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, я даже не верю, что такая передача существует. И 7 миллионов? Прада? Это же копейки.
Специально для передачи «Ты не поверишь» я озвучу реальную сумму, которую я трачу на себя в месяц. Готовы? 70 миллиардов песо! В печать! Поделился откровением артист», – с иронией высказался Гарик.
Поклонники признались, что он их насмешил. Многие посоветовали артисту всегда озвучивать свои траты и первом сообщать о всех подробностях в личной жизни, чтобы было меньше сплетен.