Не миллионов, а миллиардов: Гарик Харламов возмутился тому, что сумму его трат в месяц «занизили»

Гарик Харламов уже много лет работает на телевидении. Он стал одним из самых известных юмористов в стране. Примечательно, что после развода с Кристиной Асмус артист оставил дом экс-жене и дочке Анастасии.

Сам он стал снимать жилье. Но недавно резидент Comedy Club озвучил сумму, которую тратит на себя в месяц. Это произошло в передаче НТВ «Ты не поверишь!».