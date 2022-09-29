Не миллион, но все же: стала известна сумма материнского капитала на второго ребенка

Министерство труда объявило, на какую сумму могут рассчитывать семьи, у которых родится второй ребенок. Ранее ожидалось, что это будет чуть ли не миллион рублей, но нет. Сумма немного меньше, но и она ощутима.

Итак, размер материнского капитала на второго ребенка в 2023-м году составит чуть менее 780 тысяч рублей.