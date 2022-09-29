Не миллион, но все же: стала известна сумма материнского капитала на второго ребенка

Министерство труда объявило, на какую сумму могут рассчитывать семьи, у которых родится второй ребенок. Ранее ожидалось, что это будет чуть ли не миллион рублей, но нет. Сумма немного меньше, но и она ощутима.
Итак, размер материнского капитала на второго ребенка в 2023-м году составит чуть менее 780 тысяч рублей.
«Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка — на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», — прокомментировал министр Антон Котяков.
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По материалам Минтруда РФ.