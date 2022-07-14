«Не летать в самолетах и не ездить в поездах»: пропустивший игры КВН Масляков рассказал о своем самочувствии

80-летний Александр Масляков в текущем сезоне не смог выступить в роли ведущего игр КВН. Причиной стало состояние здоровья – телеведущий зимой заболел коронавирусом. Ему на замену подобрали сразу несколько звезд – Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский уже провели игры, но пока в эфир программы не вышли из-за изменений в сетке вещания.

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Сам Масляков рассказал о своем самочувствии – после объявления о возвращении мэтра в строй он снова пропустил игры в Екатеринбурге.