«Не летать в самолетах и не ездить в поездах»: пропустивший игры КВН Масляков рассказал о своем самочувствии

80-летний Александр Масляков в текущем сезоне не смог выступить в роли ведущего игр КВН. Причиной стало состояние здоровья – телеведущий зимой заболел коронавирусом. Ему на замену подобрали сразу несколько звезд – Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский уже провели игры, но пока в эфир программы не вышли из-за изменений в сетке вещания.
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Сам Масляков рассказал о своем самочувствии – после объявления о возвращении мэтра в строй он снова пропустил игры в Екатеринбурге.
«Я чувствую себя нормально. Но вирус ковида опять начинает поднимать голову, поэтому врачи мне советуют посидеть пока на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах. У нас за это время было три выездных игры - в Екатеринбурге, Светлогорске и Крыму. В середине мая сняли третью, четвертую и пятую игры КВН. Третью вел еще я, а следующие две – другие ведущие», - рассказал сайту Aif.ru.