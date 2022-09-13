Не Хюррем: кто на самом деле попросил Сулеймана казнить Ибрагима

Турецкий актер Халит Эргенч стал мировой звездой после того, как сыграл султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». В документальном фильме «Создание легенды» артист прокомментировал, почему на самом деле его герой казнил друга Ибрагима-пашу.

«Кто-то считает, что твердая позиция Хюррем стала причиной казни Ибрагима. Но я думаю, что в этой истории ключевую роль сыграла дочь падишаха Михримах. Повелитель очень любил ее и советовался по важным вопросам. И через дочь мать как раз смогла повлиять на султана», — отметил Эргенч.

По словам артиста, власть — такое место, где очень трудно сохранить равновесие. Халит считает, что любой владыка всегда может совершить ошибку.