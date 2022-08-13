«Не хотел примазываться к власти»: Галкин отрекся от госнаград

Максим Галкин отпустил очередную острую шутку в адрес родной страны. Во время своего нового концерта в Латвии муж Аллы Пугачевой высмеял награды, которые получал за творческую деятельность.

Галкин заверил, что никогда не стремился стать обладателем госнаград. По его мнению, это обрекло бы его на зависимость от тех, кто их предоставил.