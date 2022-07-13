«Не хочу лететь в ад с голубым вертолетом»: Цыганова призвала опираться на традиционные ценности

Певица Вика Цыганова заявила в «Телеграме», что в России люди должны опираться на традиционные ценности.
«Ну, вот как всегда! Агрессивное меньшинство достало всех. Лично я не хочу лететь в ад вместе с этим голубым вертолетом. Тем, кто по-прежнему толерантен, — советую очнуться».
Как отметила Цыганова, нельзя быть терпимым и добрым к греху. «А тем, кто грешит, есть шанс покаяться и не грешить», — заявила она.
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Ранее Вика Цыганова заявила, что в России на телевидении очень много «законченных русофобов». Эти люди, по ее словам, делают все возможное, чтобы высмеять традиционные ценности.