«Не хочу лететь в ад с голубым вертолетом»: Цыганова призвала опираться на традиционные ценности

Как отметила Цыганова, нельзя быть терпимым и добрым к греху. «А тем, кто грешит, есть шанс покаяться и не грешить», — заявила она.

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Ранее Вика Цыганова заявила, что в России на телевидении очень много «законченных русофобов». Эти люди, по ее словам, делают все возможное, чтобы высмеять традиционные ценности.

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