«Не хочу быть птицей в золотой клетке»: Пенкин назвал причины расставания с женой-англичанкой

Музыкант Сергей Пенкин в шоу «Алена, блин» объяснил, почему расстался со своей женой-англичанкой.
«Меня предавали. Это было. Есть лямур проходящий. У меня был гражданский брак с англичанкой. Кому-то не нравилось, что я езжу все время на гастроли. Кому-то не нравилось, что гуляю. Я не могу сидеть дома. Для меня это чуждо, а вместе гулять не всегда получалось».
Как отметил Пенкин, жена пыталась вытащить его за рубеж, но он патриот своей страны, поэтому не поехал. «Я не хочу быть птицей в золотой клетке. У меня знакомые уезжали в Америку. Ну и что? Менталитет никто не отменял. Когда меня стали тянуть на ту сторону, то я отказался. У меня есть гастроли, друзья», - заявил Сергей Пенкин.
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Напомним, что Сергей Пенкин с 2000 по 2002 год состоял в браке Еленой Проценко. Она английская журналистка русского происхождения.