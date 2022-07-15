«Не хочу быть птицей в золотой клетке»: Пенкин назвал причины расставания с женой-англичанкой

Как отметил Пенкин, жена пыталась вытащить его за рубеж, но он патриот своей страны, поэтому не поехал. «Я не хочу быть птицей в золотой клетке. У меня знакомые уезжали в Америку. Ну и что? Менталитет никто не отменял. Когда меня стали тянуть на ту сторону, то я отказался. У меня есть гастроли, друзья», - заявил Сергей Пенкин.

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Напомним, что Сергей Пенкин с 2000 по 2002 год состоял в браке Еленой Проценко. Она английская журналистка русского происхождения.