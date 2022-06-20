«Не хочется никуда спешить»: покинувший Россию чеченский внук Пугачевой наслаждается прогулками по Парижу

Наследник известного семейства, сын Кристины Орбакайте, которого она родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, Дени улетел из России.

Вслед за своей бабушкой Аллой Пугачевой, которая не была в России уже четыре месяца, поселившись на вилле в Израиле, Дени Байсаров тоже предпочел оказаться заграницей.

В эти июньские дни молодой человек отправился во Францию. Накануне Дени Байсаров начал рассказывать в микроблоге о своей поездке в Париж, во время которой он намерен много гулять по городу, встречаться с друзьями и совмещать все это с удаленной работой.

Дени Байсаров уже успел поделиться видео, которые сделал на прогулке по столице Франции.