«Не хочется никуда спешить»: покинувший Россию чеченский внук Пугачевой наслаждается прогулками по Парижу

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров уехал во Францию.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Наследник известного семейства, сын Кристины Орбакайте, которого она родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, Дени улетел из России.

Вслед за своей бабушкой Аллой Пугачевой, которая не была в России уже четыре месяца, поселившись на вилле в Израиле, Дени Байсаров тоже предпочел оказаться заграницей.

В эти июньские дни молодой человек отправился во Францию. Накануне Дени Байсаров начал рассказывать в микроблоге о своей поездке в Париж, во время которой он намерен много гулять по городу, встречаться с друзьями и совмещать все это с удаленной работой.

Дени Байсаров уже успел поделиться видео, которые сделал на прогулке по столице Франции.

 

«В первый день в городе не хочется никуда спешить. Буду просто гулять по красивым улицам, а вечером пойдем в красивый ретро-отель на ужин», - поделился в микроблоге Дени Байсаров.

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