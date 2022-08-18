«Не хочется, чтобы меня выделяли»: Милохин рассказал о своем райдере

Тиктокер начал строить карьеру актера.
Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Даня Милохин. Фото: Global Look Press

5 сентября в 19:00 на телеканале СТС состоится премьера сериала «Классная Катя». Одну из главных ролей в нем сыграл популярный тиктокер Даня Милохин.

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Блогер признался, что строит большие планы на свою дальнейшую карьеру, и кино занимает в ней особенную роль.

«Это мои первые съемки в сериале, поэтому мне очень интересно. Я будто проживаю другую жизнь», — поделился Даня с сайтом «А теперь внимание!».

Также Милохин подчеркнул, что на съемках не требовал к себе особенного отношения. Его райдер стал таким же, как у других артистов.

«Я такой же, как и все ребята. Не хочется, чтобы меня как-то выделяли», — подытожил начинающий актер.

Напомним, Даня является одним из самых популярных российских тиктокеров. На профиль двадцатилетнего блогера подписано более 16 миллионов пользователей.

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