«Не хочется, чтобы меня выделяли»: Милохин рассказал о своем райдере

Также Милохин подчеркнул, что на съемках не требовал к себе особенного отношения. Его райдер стал таким же, как у других артистов.

«Я такой же, как и все ребята. Не хочется, чтобы меня как-то выделяли», — подытожил начинающий актер.

Напомним, Даня является одним из самых популярных российских тиктокеров. На профиль двадцатилетнего блогера подписано более 16 миллионов пользователей.