Не каждый выдержит такое зрелище: Каролина Севастьянова подразнила загорелыми формами в алом мини-бикини

Гимнастка отдыхает в Монако и регулярно принимает солнечные ванны.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Победительница Олимпиады в Лондоне, гимнастка Каролина Севастьянова продолжает проводить свой отпуск в Монако. Оттуда спортсменка регулярно постит для подписчиков фото с пляжа. И новый кадр уже порадовал своим появлением.

Каролина Севастьянова расположилась на шезлонге, подставив свое красивое тело в красном бикини солнцу Монако. Для снимка красавица позировала себе, хвастаясь фигурой во всей ее красе.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Длинноногая чемпионка давно завершила карьеру. Но на ее фигуре и ее форме это никак не сказалось — красавица по-прежнему обладает параметрами и растяжкой на зависть.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  