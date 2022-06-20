Не каждый выдержит такое зрелище: Каролина Севастьянова подразнила загорелыми формами в алом мини-бикини

Победительница Олимпиады в Лондоне, гимнастка Каролина Севастьянова продолжает проводить свой отпуск в Монако. Оттуда спортсменка регулярно постит для подписчиков фото с пляжа. И новый кадр уже порадовал своим появлением.

Каролина Севастьянова расположилась на шезлонге, подставив свое красивое тело в красном бикини солнцу Монако. Для снимка красавица позировала себе, хвастаясь фигурой во всей ее красе.