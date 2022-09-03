«Не каждый день присваивают»: Шахназаров предложил Макаревичу* отметить новый статус

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич был признан в России иноагентом. Музыкант за последние полгода успел оскандалиться не раз, высказывая свое отношение к происходящему, а также оскорбляя россиян. Сейчас он проживает с женой и крошечным сыном в Израиле, где обосновался другой сбежавший из страны артист – комик Михаил Шац, также признанный 2 сентября иноагентом.

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Журналист Михаил Шахназаров считает, что звездам, получившим новый статус, стоит это дело отметить. И посоветовал это им у себя в Telegram-канале.

«Макаревичу* самое время пригласить Шаца* и налить винца из афтафы. Иноагентов не каждый день присваивают», - предложил журналист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента