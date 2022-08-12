Не каждая в 55 выглядит так: Литвинова в ретрокупальнике изящно позагорала на море

Актриса Рената Литвинова сбежала из страны весной, как и многие другие ее коллеги. Она поселилась в Париже, где у нее давно имеется квартира, и поначалу очень тосковала без работы. Долго тревожиться ей не пришлось — она начала ставить новую пьесу, с которой собралась в гастроли по Европе, а также участвует в фэшн-съемках.

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Не забывает Литвинова и отдыхать. В своем микроблоге актриса поделилась снимком с пляжа, на котором позирует на яхте в ретрокупальнике и чалме на фоне бирюзового моря.

«Меня уже там нет», — предупредила актриса. Подписчики в ответ усыпали любимицу комплиментами и заметили, что для своих 55 лет Литвинова обладает эталонной фигурой, которой позавидуют многие младшие коллеги.