«Не имеет привычки давать непрошенных советов»: молодая жена Петросяна выдала правду о крепком браке с юмористом

«Евгений Вагановой большой интеллектуал, дает советы, что читать, смотреть?» — спросили у Татьяны Брухуновой ее подписчики.

«Евгений Вагановой настолько высокого интеллекта человек, что не имеет привычки давать непрошеных советов. Если же я обращаюсь с просьбой, то, конечно, всегда получаю развернутый ответ», — подметила жена юмориста.

Кстати, ранее Татьяна Брухунова призналась, что у них в семье все общее: и радости, и горести, и, конечно же, бюджет. В браке возлюбленная юмориста чувствует себя комфортно. И все благодаря тому, что в их отношениях есть место уважению и отзывчивости.