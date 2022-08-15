«Не имеет привычки давать непрошенных советов»: молодая жена Петросяна выдала правду о крепком браке с юмористом

Татьяна Брухунова провела импровизированную викторину среди своих подписчиц, ответив на волнующие их вопросы. Естественно, поклонники спросили молодую жену юмориста Евгения Петросяна о ее браке и взаимоотношениях в семье. Вместе с артистом Татьяна Брухунова воспитывает сына Вагана. По словам жены Петросяна, она не относит себя к тем, кому важно планировать все наперед. Возлюбленная юмориста старается не думать о том, какой будет ее семье через 10–15 лет.
Татьяна Брухунова заговорила о крепком браке с Евгением Петросяном. Фото: личный архив
«Евгений Вагановой большой интеллектуал, дает советы, что читать, смотреть?» — спросили у Татьяны Брухуновой ее подписчики.
«Евгений Вагановой настолько высокого интеллекта человек, что не имеет привычки давать непрошеных советов. Если же я обращаюсь с просьбой, то, конечно, всегда получаю развернутый ответ», — подметила жена юмориста.
Кстати, ранее Татьяна Брухунова призналась, что у них в семье все общее: и радости, и горести, и, конечно же, бюджет. В браке возлюбленная юмориста чувствует себя комфортно. И все благодаря тому, что в их отношениях есть место уважению и отзывчивости.