«Не имеет право на существование»: Запашный призвал не прощать Панина

Эдгард Запашный в своей колонке заговорил о знаменитостях, которые, имея гражданство других стран, в трудный час покинули Россию.

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Народный артист удивился, что «стыдиться» они тихо почему-то по большей части не умеют. И, находясь вдалеке, поливают грязью своих соотечественников.

Так появилась информация об Алексее Панине, который якобы призвал уничтожать русских.

«Такое поведение и такие слова, в каком бы состоянии они ни были сделаны, не имеет право на существование. Если эта информация, разлетевшаяся по Сети, подтвердится, то я большой сторонник того, чтобы знакомый мне Алексей Панин понес суровое наказание. Такие вещи прощать мы не имеем право», — сказал артист riafan.ru.