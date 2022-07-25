«Не имеет права»: Разин рассказал, о чем Шатунову говорили врачи

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, Юрия Шатунова кремировали. Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище, куда, буквально недавно приставили охрану. Фанаты артиста устроили там настоящую дискотеку под песни «Ласкового мая».