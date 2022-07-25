«Не имеет права»: Разин рассказал, о чем Шатунову говорили врачи

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. У певца случился обширный инфаркт. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что виной всему – нагрузки, которые Шатунов переносил.
«Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут… Но Кудряшов (директор – Ред.) заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное - мои солисты работают, чтобы меня подстраховать», - заявил Разин на своем YouTube-канале.
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Напомним, Юрия Шатунова кремировали. Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище, куда, буквально недавно приставили охрану. Фанаты артиста устроили там настоящую дискотеку под песни «Ласкового мая».