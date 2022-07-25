«Не имеет права»: Разин рассказал, о чем Шатунову говорили врачи

Продюсер уверен, что артисту не надо было так много работать.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. У певца случился обширный инфаркт. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что виной всему – нагрузки, которые Шатунов переносил.

«Врач говорил, что он не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут… Но Кудряшов (директор – Ред.) заставлял его работать на сцене одного. Он все время один на сцене под софитами, под такими нагрузками… Два часа он один вел концерт. Даже я даю концерт 45 минут, остальное - мои солисты работают, чтобы меня подстраховать», - заявил Разин на своем YouTube-канале.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, Юрия Шатунова кремировали. Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище, куда, буквально недавно приставили охрану. Фанаты артиста устроили там настоящую дискотеку под песни «Ласкового мая».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  