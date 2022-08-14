«Не имеет отношения к повестке дня»: вот что сказал Галкин, когда ему дали пинок соотечественники

Поведение Максима Галкина на его заграничных гастролях немало удивило публику. Зрители юмориста в РФ не видели, чтобы он так рассыпался в комплиментах перед ними, а потом еще выставлял посты благодарности в Сеть, а также отрывки выступлений из городов России.

Сейчас же, отметим, Максим Галкин после каждого своего выступления в Европе делает свежую публикацию, в которой показывает, как тепло его встречают люди. И активно одаривает иностранцев комплиментами.

Фолловеры открыто написали об этом Галкину, а тот поспешил ответить им в соцсетях.