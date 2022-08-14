«Не имеет отношения к повестке дня»: вот что сказал Галкин, когда ему дали пинок соотечественники

Поведение Максима Галкина на его заграничных гастролях немало удивило публику. Зрители юмориста в РФ не видели, чтобы он так рассыпался в комплиментах перед ними, а потом еще выставлял посты благодарности в Сеть, а также отрывки выступлений из городов России.
Сейчас же, отметим, Максим Галкин после каждого своего выступления в Европе делает свежую публикацию, в которой показывает, как тепло его встречают люди. И активно одаривает иностранцев комплиментами.
Фолловеры открыто написали об этом Галкину, а тот поспешил ответить им в соцсетях.
«Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю – это многолетняя традиция моего аккаунта. Она не имеет никакого отношения к повестке дня, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать, убеждать кого-то в своей востребованности», - сказал в соцсетях Галкин.
Он также заверил, что всегда показывал отрывки из своих концертных выступлений. Но их из России давно не было из-за пандемии коронавируса.