«Не имеет никакого отношения!»: бывшая жена Пьера Нарцисса - о внебрачном ребенке артиста

21 июня умер Пьер Нарцисс, примерно через месяц неожиданно объявилась дама по имени Ирен, которая заявила об отношениях с артистом и сыне, которого якобы родила от него. Произошло это, по ее заверениям, восемь лет назад.

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Продюсер Сергей Дворцов тогда заявил, что не исключает такой возможности, поскольку возле Пьера Нарцисса всегда было много девушек, жаждущих внимания знаменитости, но об отношениях конкретно с Ирен он не слышал.

А вот бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева категорически не хочет допускать и мысли о втором ребенке ее экс-супруга (она воспитывает от него дочь).

«Она вообще не имеет к нам никакого отношения! Примазывается и ребенка своего пристраивает. Думает, если мулат, то к Пьеру можно пристроить пользуясь случаем», — заявила Калачева.

Источник: Telegram-канал «Звездач»