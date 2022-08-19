«Не гыкать, не вести себя, будто ты из подворотни»: Миро дала советы Ивлеевой

На днях Настя Ивлеева высказалась о беременности. Теледива призналась, что ей не от кого родить ребенка. По словам звезды, наладить личную жизнь ей мешает насыщенный рабочий график.

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У Лены Миро оказалось другое мнение на этот счет. По мнению блогерши, Ивлеева остается одинокой из-за своего поведения.