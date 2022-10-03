Не Горох: назван мужчина, который мог влиять на Моисеева

Коллеги Бориса Моисеева рассказали, что перед смертью артист действительно вел затворнический образ жизни. Певец не пускал никого к себе домой, так как боялся, что его кто-то увидит.

«Разумеется, он изменился во внешности и очень этого стеснялся. Более того, Боря очень плохо говорил после инсульта, поэтому предпочитал одиночество. Был мужчина, который мог на него повлиять…» - рассказывает Алсу Копылова, бэк-вокалистка Бориса Моисеева.

«Сергей Горох?» - спросили журналисты «Ты не повериш!».

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